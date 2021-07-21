عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله.. 5 معلومات عن الفنان أحمد محرز

الفنان أحمد محرز
الفنان أحمد محرز

تحل اليوم الأربعاء 21 يوليو، ذكرى وفاة الفنان أحمد محرز، الذي ولد في 11 يونيو 1949، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز الـ 59 عامًا. 
 

txt

ذكرى وفاة أبو الفتوح عمارة.. اشتهر بـ أبو القمصان وشقيقته فنانة شهيرة

txt

فى ذكرى وفاة حسين رياض.. توفى قبل إكمال ليلة الزفاف وكرم من عبد الناصر

وعلى الرغم من أن رصيد أحمد محرز، في الوسط الفني 5 أفلام فقط، إلا أنه حظي على احترام وتقدير عدد كبير من النقاد فى تلك التجارب السينمائية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

  • والده هو الطبيب إسماعيل محرز الذي يعتبر من كبار الأطباء في تاريخ مصر.
  • دخل مجال التمثيل من خلال فيلم الأقدار الدامية، الذى تولى إخراجه خيرى بشارة فى أولى تجاربه الإخراجية .
  • كون مع المخرج يوسف شاهين ثنائيا فنيا ناجحا ، حيث شاركه فى أربعة أعمال سينمائية دفعة واحدة كان أهمها عودة الابن الضال، وهو ما جعل عددا كبيرا من النقاد فى مصر وفرنسا يشيدون بدوره.
  • كان يعتبر الفن هواية ، لذا لم يشارك سوى فى الأفلام التى حظيت على إعجابه.
  • كان آخر أعماله فيلم سكوت هنصور مع يوسف شاهين، وتوفي يوم 21 يوليو عام 2008، عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.
محرز أحمد محرز الفنان أحمد محرز وفاة ذكرى ذكرى وفاة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

محمد رشاد يكشف حقيقة علاقة أغنية أنا مش شمتان بـ مي حلمي

حمدي المرغني: عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب مش زي أم كلثوم

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

موقف داخل مكتبه.. خالد النبوي يكشف سرًا عن يوسف شاهين

الفارس.. حسين فهمي ينتظر عودته للسينما بعد غياب 3 سنوات

خالد النبوي لـ رامي رضوان: نور الشريف سبب حرصي على قراءة مصر الحضارة

ترشيحاتنا

الشمس الحارقة تذيب الطرق وسكك الحديد في بريطانيا

تسجيل 8 حالات جديدة بـ كورونا في أولمبياد طوكيو

7 حالات| السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة الاتجار بالبشر

اخبار التعليم.. 450 جنيهاً رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة .. وظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

إدارة بايدن تنفذ أول هجوم لها بالطائرات المسيرة ضد بؤرة لحركة الشباب فى الصومال

حار رطب وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس ثاني أيام العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ