في ذكرى رحيله.. 5 معلومات عن الفنان أحمد محرز

تحل اليوم الأربعاء 21 يوليو، ذكرى وفاة الفنان أحمد محرز، الذي ولد في 11 يونيو 1949، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.



وعلى الرغم من أن رصيد أحمد محرز، في الوسط الفني 5 أفلام فقط، إلا أنه حظي على احترام وتقدير عدد كبير من النقاد فى تلك التجارب السينمائية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه: