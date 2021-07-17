فى ذكرى وفاة حسين رياض.. توفى قبل إكمال ليلة الزفاف وكرم من عبد الناصر

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير حسين رياض ، والذى يعد واحداً من ابرز الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدم الراحل عشرات الافلام التى تظل خالدة فى الاذهان حتى الأن .

ولد (حسين رياض في حي السيدة زينب بالقاهرة لأم سوريّة وأب مصري ، وبدا مشواره الفنى حيث كوّن فريق هواة التمثيل المسرحي مع يوسف وهبي.

فرق مسرحية :

كان حسين رياض من اوائل الفنانين الذى أنضموا الى فرقة يوسف وهبي المسرحية في أوائل عام 1923، ، ثم انضم لفرقة بعدها لفرقة فاطمة رشدي لعدة سنوات ، ثم أنتقل ليعمل مع عدة فرق مسرحية أخرى مثل فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة واتحاد الممثلين عام 1934.

ثم قدم حسين رياض في بدايات السينما الناطقة أفلامًا، منها (الدفاع، سلامة في خير، لاشين)، وتوالت بعد ذلك أعماله السينمائية المتنوعة ولم تتوقف مشاركاته المستمرة فيها حتى وفاته.

وقد قام الرئيس الراحل (جمال عبدالناصر) عام 1962 بتكريم حسين رياض بوسام الفنون ، وذلك تقديراً لمسواره الفنى حيث قدم ما يزيد عن 170 فيلماً ، وما يقرب من 140 مسرحية من أشهرها: (عاصفة على بيت عطيل، تاجر البندقية، لويس الحادى عشر، أنطونيو و كليوباترا، مدرسة الفضائح، القضاء و القدر، الناصر، العباسة، شهر زاد، العشرة الطيبة، مضحك الخليفة، مصرع كليوباترا، الأرملة الطروب، الندم)، كما قدم حسين رياض نحو 150 عملًا إذاعيًا.

لم يكمل ليلة الزفاف

توفي حسين رياض عام 1965 قبل أن يكمل فيلمه الأخير (ليلة الزفاف) حيث توفى خلال تصويره العمل .

كان حسين رياض يحرص على عقد صالون ثقافي أدبي شعري بالمنزل، كان يحضره الشاعر إبراهيم ناجي، وإمام الصفتاوي، والموسيقار عبده صالح، والفنانة زوزو حمدي الحكيم والفنانة زينب صدقي.

تم إختيار 13 فيلما شارك فيهم الفنان حسين رياض فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦، ابرزهم رد قلبى ، جميلة ، بين الأطلال، أنا حره، المراهقات ، وا إسلاماه ، فى بيتنا رجل، الناصر صلاح الدين .