الشمس الحارقة تذيب الطرق وسكك الحديد في بريطانيا

ضربت موجة شديدة الحرارة المملكة المتحدة البريطانية، حتى وصل الأمر إلى أن الطرقات وقضبان السكك الحديدية وأحذية الناس تذوب تحت أشعة الشمس الحارقة.

تصل درجات الحرارة في المملكة المتحدة البريطانية إلى 32 درجة مئوية في الأيام الأخيرة حيث يعاني المواطنون من جو حار للغاية.





فيما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا استثنائيًا عن الطقس الحارق، فقد ستشهد العديد من المناطق ارتفاع الزئبق إلى ما بعد 30 درجة مئوية ، مما يؤدي إلى بعض العواصف الرعدية في بعض الأماكن.

وقد تسببت درجات الحرارة العالية إلى أن القطران على بعض طرق البلاد ذاب مثل الشيكولاتة في الطرق السريعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقد صرح مجلس مقاطعة سومرست إن أسطح الطرق في جميع أنحاء البلاد بدأت في الذوبان بسبب درجات الحرارة الحارقة، فيما نشرت السلطة المحلية فرق الطرق السريعة لمعالجة الطرق المتضررة.

