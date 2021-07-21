عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشمس الحارقة تذيب الطرق وسكك الحديد في بريطانيا

صدى البلد

ضربت موجة شديدة الحرارة المملكة المتحدة البريطانية، حتى وصل الأمر إلى أن الطرقات وقضبان السكك الحديدية وأحذية الناس تذوب تحت أشعة الشمس الحارقة.

تصل درجات الحرارة في المملكة المتحدة البريطانية إلى 32 درجة مئوية في الأيام الأخيرة حيث يعاني المواطنون من جو حار للغاية.
 

txt

عالم ناسا يعدل الحمض النووي البشري للبقاء على كواكب أخرى

txt

ضعف حجم ساعة بيج بن.. كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد


فيما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا استثنائيًا عن الطقس الحارق، فقد ستشهد العديد من المناطق ارتفاع الزئبق إلى ما بعد 30 درجة مئوية ، مما يؤدي إلى بعض العواصف الرعدية في بعض الأماكن.

وقد تسببت درجات الحرارة العالية إلى أن القطران على بعض طرق البلاد ذاب مثل الشيكولاتة في الطرق السريعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

txt

لم يسبق لها مثيل.. العثور على أسماك تثير حيرة المسئولين

txt

جريمة مروعة.. العثور على جثة صبي بدون رأس في فرنسا

وقد صرح مجلس مقاطعة سومرست إن أسطح الطرق في جميع أنحاء البلاد بدأت في الذوبان بسبب درجات الحرارة الحارقة، فيما نشرت السلطة المحلية فرق الطرق السريعة لمعالجة الطرق المتضررة.
 

موضوعات متعلقة

عالم ناسا يعدل الحمض النووي البشري للبقاء على كواكب أخرى

ضعف حجم ساعة بيج بن.. كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد

لم يسبق لها مثيل.. العثور على أسماك تثير حيرة المسئولين

جريمة مروعة.. العثور على جثة صبي بدون رأس في فرنسا

ترشيحاتنا

الشمس الحارقة تذيب الطرق وسكك الحديد في بريطانيا

تسجيل 8 حالات جديدة بـ كورونا في أولمبياد طوكيو

7 حالات| السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة الاتجار بالبشر

اخبار التعليم.. 450 جنيهاً رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة .. وظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

إدارة بايدن تنفذ أول هجوم لها بالطائرات المسيرة ضد بؤرة لحركة الشباب فى الصومال

حار رطب وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس ثاني أيام العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ