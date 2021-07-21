من لبنان…مايان السيد تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة مايان السيد عدة صور لها ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مايان السيد من لبنان و هي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية في العيد، حيث ظهرت بإطلالة كاجول جذابة مما نال إعجاب متابعيها.

وتصدرت الفنانة مايان السيد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو هي ترقص من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهرت مايان السيد في الفيديو وهي تتراقص على أغنية “Oops!..I Did It Again”.



وأبدت الفنانة مايان السيد دعمها واهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: "بدعيلهم كل يوم من قلبي ومصر كلها بتدعيلكم".

وأعربت مايان السيد خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "سي بي سي"، عن فرحتها الشديدة عند إبلاغها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل "حرب أهلية" عند إحضار السيناريو لها.

وأوضحت أن كل المشاهد في أول المسلسل كانت مع الفنانة يسرا، مما جعلها تقلق وتخاف عند وقوفها أمام الفنانة القديرة يسرا، ولكن بعد تعرفها على الفنانة يسرا في أول مشهد زال الخوف والقلق، مضيفةً :"الفنانة يسرا شخصية لذيذة جداً وروحها حلوة واللوكيشن كله بيحبها أوي".

آخر أعمال مايان السيد

شاركت مايان السيد مؤخراً في مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2021.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

وكان المخرج تامر محسن، أعلن أن مسلسل “لعبة نيوتن” سيكون آخر عمل درامي له مكون من 30 حلقة، لاستكمال حلمه القديم الخاص بتقديم حلقات الـMini Series (سلسلات قصيرة).