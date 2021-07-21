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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تشيد بجهود السعودية وتسخيرها كل الإمكانيات لإنجاح موسم الحج

الحج
الحج

أشاد مجلس شورى البحرين، اليوم الأربعاء بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة السعودية في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وتسخيرها لكافة الإمكانيات والجهود والتسهيلات اللازمة لأداء هذا الركن الإسلامي العظيم على الوجه الأكمل، وبما يحفظ أمن وسلامة الحجاج في ظل انتشار جائحة كورونا.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد ثمن المجلس، المستوى العالي من التنظيم والاستعدادات الكبيرة، والخدمات المتعددة التي تم توفيرها للحجاج من قبل المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والإنجازات المتلاحقة التي تسجلها في مجال تهيئة الظروف والتسهيلات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين على مدى السنوات الماضية، منوهاً في الوقت ذاته بالمسؤولية والالتزام الذي تحلى به الحجاج، وتطبيقهم لكل الإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة.

 

البحرين السعودية موسم الحج مجلس شورى البحرين كورونا

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