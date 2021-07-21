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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا والأردن يؤكدان على الشراكة الواسعة الثنائية

ملك الاردن
ملك الاردن

 أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على الشراكة الواسعة بين الولايات المتحدة والأردن.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم /الأربعاء/ - أن يلين شجعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائهما في واشنطن، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي ستساعد الأردن على تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى التحديات التي يواجهها الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مرحبة بالشراكة بين البلدين في مكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.
وكان العاهل الأردني قد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول /الاثنين/ في البيت الأبيض، وناقشا التعاون الأمني، لاسيما فيما يتعلق بتحديث أسطول الطائرات المقاتلة الأردنية من طراز (إف 16).. كما التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث ناقشا التعاون بشأن التحديات الأمنية الإقليمية.
 

أمريكا الأردن الشراكة الملك عبد الله الثاني واشنطن

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