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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدًا في افتتاحية أولمبياد طوكيو

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يختتم اليوم منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإسبانى المقرر لها غدا في افتتاحية أولمبياد طوكيو فى تمام الساعة 9 ونصف صباحا .

ويضع شوقى غريب الرتوش الأخيرة خلال مران اليوم على خطة اللعب فى مباراة الغد، حيث طالب غريب لاعبيه بغلق المساحات وتقريب الخطوط وسرعة نقل الكرة والتصويب على المرمى كأحد الحلول للوصول لمرمى الخصم. 

وفي الصباح عقدت محاضرة فنية واجتماع للكابتن شوقي غريب ، مع اللاعبين والحديث عن لقاء الخميس .


مضمون حديث غريب للاعبين، أكد على أنهم ليسوا أقل من أي فريق أوروبي وإذا كان المنتخب الإسباني هو بطل أوروبا فهم أبطال أفريقيا وعليهم اللعب من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث .


وسبق اجتماع الكابتن شوقي غريب مع اللاعبين الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا إلي جانب مصر .


حضر الاجتماع عن المنتخب الاولمبي الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب والكابتن معتمد جمال مدرب الفريق والدكتور ايمن زين طبيب المنتخب وزغلول صيام المنسق الاعلامي 


تم الاجتماع عبر تقنية زوم مع مسئولي المنتخبات الأربعة للحديث عن كافة التفاصيل، وموعد الوصول للملعب وتوقيت الإحماء، وزي الفريق والاجتماع الخاص بأول جولتين في المجموعة وهما : لقاء مصر أمام إسبانيا والأرجنتين في لقاء اسبانيا يرتدي المنتخب المصري الزي: أحمر - أسود - أسود، ويلعب امام الأرجنتين بالزي : أحمر - أبيض- أسود.

 

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المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدًا في افتتاحية أولمبياد طوكيو

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