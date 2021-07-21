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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. مريهان حسين تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

مريهان حسين
مريهان حسين

نشرت الفنانة مريهان حسين، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتألقت مريهان حسين بإطلالة صباحية من عطلتها الصيفية، حيث ارتدت كاش مايوه، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

ولم تتكلف مريهان حسين بوضع الماكياج معتمدة علي جمال بشرتها و علقت قائلة: "صباح الخير"

 

مسلسل ختم النمر

 

وكان أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين مسلسل ختم النمر التواصل الاجتماعي انستجرام الفن فيديوهات النمر

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