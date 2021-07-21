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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا يكشف مفاجأة بشأن إصابات كورونا

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الأربعاء، أن 96% من الاشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أمس من غير المطعمين.

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وقال رئيس وزراء فرنسا إن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" هي المسيطرة في البلاد.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022، وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض. ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".

وشدد على أنه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".

وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة. لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة".

كما  قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي الحكم على أولمبياد طوكيو من خلال عدد حالات COVID-19 التي تنشأ لأن القضاء على المخاطر أمر مستحيل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، جيبريسوس ، في اجتماع للجنة الأولمبية الدولية ، إن كيفية التعامل مع العدوى هي الأكثر أهمية.

وذكر : "إن علامة النجاح هي التأكد من تحديد أي حالات وعزلها وتتبعها والعناية بها بأسرع ما يمكن وتوقف انتقال العدوى فيما بعد".

بلغ عدد حالات COVID-19 المرتبطة بالألعاب في اليابان هذا الشهر 79 حالة اليوم الأربعاء ، مع اختبار المزيد من الرياضيين الدوليين وثبوت إيجابيتهم .

ويمكن لزملائه المصنفين على أنهم على اتصال وثيق بالرياضيين المصابين أن يواصلوا التدريب والاستعداد للأحداث في ظل نظام من العزلة والمراقبة الإضافية.

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد19 رئيس الوزراء الفرنسي كورونا في فرنسا

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