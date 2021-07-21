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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة يضيفها واتساب لمستخدميه حول العالم.. أوبو تعلن عن هاتف 5G الأحدث Reno6 Z.. شبكة اجتماعية جديدة خالية من الإعلانات

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الانضمام إلى مكالمة جماعية متى شئت.. ميزة جديدة يضيفها واتساب لمستخدميه

 

يعمل واتساب WhatsApp، على تقديم ميزة اتصال جديدة إلى نظامه الأساسي، ستتيح لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، الانضمام إلى مكالمة جماعية فائتة.

 

أوبو تعلن بهدوء عن هاتف 5G الأحدث من رينو.. صور

 

أماطت شركة أوبو Oppo، اللثام عن أحدث هواتف سلسلة رينو الذكية، حيث انطلق هاتف Reno6 Z بهدوء إلى الأسواق التايلاندية قبل الموعد المحدد للإعلان عنه، لينضم إلى فئة الهواتف المتوسطة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

 

ما هو برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"؟ وكيف يخترق الهواتف الذكية؟

 

كشف تقرير خلال الأسبوع الجارى، عن العثور على برنامج تجسس خطير طورته شركة إسرائيلية، استهدف مراقبة أكثر من 1000 شخص في 50 دولة، من بينهم 200 صحفي، بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث مصمم خصيصا للهواتف الذكية طورته مجموعة NSO.

 

اليابان تحطم الرقم القياسي لأسرع سرعة إنترنت في التاريخ.. تفاصيل

 

إذا كنت تبحث عن أكبر سرعة إنترنت في العالم، ومن عشاق قضاء الوقت في مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح مواقع الويب، فقد ترغب في التفكير في الانتقال إلى اليابان.

 

HalloApp شبكة اجتماعية جديدة خالية من الإعلانات

ساعد اثنين سابقين من أوائل موظفي ومنشئي تطبيق واتساب العالمي، في تطوير HalloApp وهي شبكة اجتماعية جديدة، يتم الترويج لها على أنها "مكان بسيط وآمن وخاص حيث يمكنك الاتصال ومشاركة ما يهم في حياتك مع الأشخاص الذين تهتم بهم".

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