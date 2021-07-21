إجراء كويتي عاجل بشأن القادمين إلى البلاد

أعلنت إدارة الطيران المدني بالكويت عن نيتها بحث جميع ملاحظات واقتراحات المسافرين في شأن منصة «كويت مسافر» الذى جاء من أجل تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء السفر في ظل جائحة كوفيد 19.

وأوضحت إدارة الطيران المدني بالكويت أن مراجعة تقييم المنصة مستمر؛ حيث تم تقليص العديد من الإجراءات مع عدم التأثير على تطبيق الاشتراطات الصحية.

وكان السفير المصري في الكويت طارق القوني قال في تصريحات سابقة إن هناك تواصلا بين الجانبين بهدف تهيئة الظروف المناسبة لعودة الطيران المباشر بشكل طبيعي.

وقال السفير طارق القوني في تصريحات له بحسب ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية: “متفهم أن هناك ظروفا وإجراءات متبعة من كلا البلدين، ولكن أعتقد أن مع التقدم في إعطاء اللقاحات في كلا البلدين، متطلعا إلى استئناف الطيران المباشر خصوصا بعد قرار الكويت بفتح المطار في أول أغسطس”.

وبخصوص عودة العالقين المطعمين في أول أغسطس، قال السفير طارق القوني إن “هذا أمر جيد وقد يساعد البعض على العودة ولكن نأمل أن يسمح لكل من تلقى اللقاح في مصر بالعودة مجددا للبلاد، خاصة أنهم تلقوا لقاحات حظيت باعتماد منظمة الصحة العالمية”.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه رئيس المكتب الثقافي المصري لدى البلاد الدكتور عماد حشيش بمناسبة تكريم مجموعة من الطلاب الأوائل، من ضمنهم الطلاب الحاصلون على 100% في الثانوية العامة من أبناء الجالية في القسمين الأدبي والعلمي والمعهد الديني، وذلك بحضور رئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران والمستشار أحمد أبو المجد والمستشارة ندى عادل.

وقال القوني إن هذا التفوق ليس بجديد، فدائما ما يتصدر أبناؤنا المصريون قائمة المتفوقين في الكويت والدول المختلفة، وهذا شيء يسعدنا كثيرا ومبعث فخر لنا وللسفارة، فهم نموذج يحتذى لغيرهم من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

وردا على سؤال بخصوص زيادة المنح الدراسية للدراسة الجامعية في الكويت للطلبة المصريين المتفوقين، لفت القوني إلى وجود اتصالات مع الجهات المعنية في الكويت للتنسيق حول زيادة هذه المنح، آملا أن تتحقق في ضوء العدد الكبير من المصريين الفائقين الذين حصلوا على نسب مئوية عالية جدا ويرغبون في استكمال دراستهم في الكويت نظرا لارتباطهم بعائلاتهم.