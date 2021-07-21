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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل وحدة الخياطة بمصنع ملابس الخارجة في الوادي الجديد

جانب من المصنع
جانب من المصنع

أعلن اللواء محمد الزملةط محافظ الوادي الجديد، تشغيل وحدة تابعة للمصنع وتجهيزها بماكينات الخياطة اللازمة بقرى ناصر الثورة بالخارجة، بالإستعانة بالمتدربات من سيدات القرية، لتنفيذ منتجات المصنع وتسويقها.

يأتي ذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبالتنسيق بين مديرية القوى العاملة ومصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة لتوفير فرص عمل للمتدربات على مهنة الخياطة بالقري والمناطق النائية .

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من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد أنه من المقرر دخول المعهد الفنى الصحى الجارى إنشاؤه بمركز الداخلة بتكلفة 1.8 مليون جنيه، إلى الخدمة التعليمية بداية العام الدراسى القادم، حيث يوشك الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقاً للمخطط الزمني.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن المعهد يشمل تخصصات "فنى معمل - مراقب صحى- فنى إحصاء" على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص واهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة. 

وأضاف محروس أن تلك التخصصات هى نواه للمعهد، وأنه سيتم التنسيق لفتح مزيد من التخصصات لتحقيق المستهدف وهو توفير جميع الكوادر من أبناء المحافظة والمعهد على توفير كوادر طبية وفنية من أبناء المحافظة لسد العجز فى بعض التخصصات.

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الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد توفير فرص عمل مصنع الملابس المناطق النائية العام الدراسي القادم قرية مصنع ملابس

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