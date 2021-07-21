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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

طريقة تحضير الكباب
طريقة تحضير الكباب

يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحم المشوي في عيد الأضحى، والكباب المصري، ولكن للحصول على طعم مميز يجب اختيار تتبيلة شهية ولذيذة لشوي اللحم.

 

يؤدي استخدام الزبادي في التتبيلة إلى تكوين صلصة سميكة تلتصق باللحم وتحافظ على التوابل في مكانها ؛ وتشمل التوابل التقليدية في المطبخ المصري مسحوق الكاري ، والكركم ، والخردل الجاف ، والهيل المطحون، ووضع اللحم في أسياخ مع شرائح البصل المطبوخ مزين بالطماطم والفلفل الأخضر وأوراق النعناع الطازجة.

مكونات الكباب المصري

مدة التحضير : 60 دقيقة
1- 2 ملعقة كبيرة / 30 مل زبادي سادة
2- 2 ملعقة صغيرة / 10 مل ملح بحري
3- ملعقة من الفلفل الأسود
4- 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم
5- 1/2 ملعقة صغيرة من الخردل جاف
6- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق كاري
7- 1/2 ملعقة شاي من الهيل
8- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون
9- 2 ملعقة صغيرة من الخل
10- لحم مقطع مكعبات
11- 1 بصلة (مقطعة إلى 8 شرائح رفيعة)
12- مقبلات: شرائح طماطم وحلقات فلفل أخضر
13- 4 أوراق نعناع (شرائح رقيقة) أو حفنة من البقدونس المفروم

 

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خطوات عمل الكباب المصري

1- يُمزج الزبادي والملح والفلفل الأسود والكركم والخردل ومسحوق الكاري والهيل وعصير الليمون والخل في وعاء زجاجي أو بلاستيكي كبير.


2- نضيف الكباب إلى الوعاء ونقلب المزيج وتغطى بغلاف بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لمدة 1 إلى 4 ساعات.


3- سخن الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية.


4- تُرفع قطع اللحم وتُوضع في أسياخ ، بالتناوب مع شرائح البصل ، باستخدام حوالي 5 قطع لحم في كل سيخ.

5- ضعي الكباب على الشواية واطهيه لمدة 10 إلى 12 دقيقة ، مع التقليب بين الحين والآخر حتى ينضج تمامًا وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 فهرنهايت.

6- يُرفع عن النار ويُزين بشرائح الطماطم وحلقات الفلفل الأخضر والنعناع الطازج أو البقدونس.

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