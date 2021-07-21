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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

" نضارة المهرج" ..عروض مسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة في العيد

صدى البلد

تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة حفلتين متتاليتين في ثالث ورابع أيام العيد لعرض" نضارة المهرج" ضمن مشروع عروض " احلام شتوية".


 

العرض من تأليف محمد ناصف ومن اخراج يوسف ابو زيد وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا والسادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

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جدير بالذكر أن مشروع مشروع «أحلام شتوية » هو  مشروع مسرحي لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة يضم ٦عروض مسرحية ، يقدم كل  ١٠ أيام عرضين، باستخدام أسلوب «فيلي- مسرح» والذي يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائيةوالمشاهد المسرحية الحية، جميعهم يقدمون على المسرح.


 

، حيث تم عمل الافلام من لوحات  أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك، حيث وصل عددلوحات الأطفال المستخدمة إلى ١٨٠٠ لوحة.

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