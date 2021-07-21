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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علماء روس يكتشفون تقنية فريدة لعلاج التهاب الكبد В

روسيا
روسيا

 اكتشف خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة الروسية، تقنية فريدة لعلاج مرض التهاب الكبد المزمن "التهاب الكبد В".


وقال مصدر في المركز ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - :"تمكنا في مختبر التقنيات الجينية والبحوث الانتقالية، لأول مرة في العالم، من ابتكار نموذج أولي لمادة صيدلانية "مادة فعالة"، تعتمد على تقنية بروتينات نوكلياز الموجهة، يمكنها خلال بضعة أيام، تدمير أكثر من 99 بالمائة في جينوم الفيروسات الموجودة في الخلايا المصابة".


وتتميز هذه المادة الفعالة في عدم سميتها وإمكانية استخدامها في علاج المرض، حيث سيتم على أساسها إنتاج دواء لعلاج التهاب الكبد В، الذي يعاني منه أكثر من 250 مليون إنسان في العالم، ويقضي سنويا على حياة أكثر من مليون مصاب، لأنه لا يوجد في الوقت الحاضر عقار يساعد على علاج التهاب الكبد المزمن تماما.
 

علماء روس علاج التهاب الكبد В الصحة الروسية الأمراض المعدية روسيا اليوم

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