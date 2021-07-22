بكاء وأمنية وطبيب نفسي.. كريم محمود عبد العزيز يتصدر الترند

بكيت..كريم محمود عبد العزيز يروي موقفا حدث له مع والده بعد وفاته بعام

كريم محمود عبد العزيز: دوري في فيلم موسى تمنيته منذ بدايتي الفنية

كريم محمود عبد العزيز عايز يروح لدكتور نفسي بعد فيلم موسى



روى الفنان كريم محمود عبد العزيز، موقف حدثه له مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد وفاته بـ عام، مؤكدا أن هذا الموقف لا أعرف اذا كان حقيقة ام حلم ام احلام يقظة.



وأضاف كريم محمود عبد العزيز، انه :شوفت أبويا بيصحيني من النوم، وبيقول لي قوم خد دش ويلا روح التصوير بتاعك فايق وفرش يلا ".



وتابع كريم محمود عبد العزيز، أنه :"بصيت ملقتهوس موجود واختفي، ووقتها أدركت انني صاحي و مش نايم، وبعد فترة كلمني المخرج بيتر عن دور لي في فيلم موسى، ولما مثلت الدور لقيت مشهد يشبه هذا الأمر الذي رأيته مع والدي.



وأكمل كريم محمود عبد العزيز، أنه هذا الأمر الذي جعلني ابكي، ونزلت دمعة، وكان احساسي غريب في هذا الأمر.



كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم موسى، مؤكدا أنه وافق علي المشاركة في هذا العمل بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمي الدور عليه.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لاني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم موسى، مؤكدا أنه هذا العمل ركز فيه كثيرا لدرجة أنه كان يجلس مع نفسه كثيرا.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، أنه :"كنت انطوي بنفسي في الاوقات بعد انجاز يوم عمل في فيلم موسى، واخي وزوجتي لاحظوا هذا الأمر وتدوث معي بأني غير سليم نفسيا بسبب هذا العمل.

