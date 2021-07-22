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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10T 5G.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10T 5G.. سعر ومواصفات

 

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتف علامتها التجارية ريدمي، والذي ينطلق تحت اسم Redmi Note 10T 5G، وهو عبارة عن هاتف Note 10 5G الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في شهر مارس، ولكن مُعاد تسميته يحمل الحرف (T) ضمن لقبه مع تصميم مختلف.

 

رسميا.. ريلمي تعلن عن سلسلة Realme GT Master Edition

 

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن أحدث إصداراتها من هاتفها الرائد Realme GT، وكعادتها تطلق الشركة الصينية إصدارات جديدة من هواتفها الرئيسية الأكثر تميزا، حيث يمكن للعلامة التجارية عرض تصميمات مختلفة مع تصميم متميز بشكل عام.

 

بعد تسميتها eFootball .. تعرف على موعد إطلاق إصدار PES المجاني

 

أعادت شركة Konami اليابانية، تسمية سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة Pro Evolution Soccer إلى eFootball، باستخدام محرك Unreal كجزء من تحول منصة اللعبة إلى خدمة رقمية مخصصة للهواتف الذكية.

 

طباعة يد آلية تتجاوز مستوى لعبة سوبر ماريو في ثوان.. فيديو

 

ابتكر باحثو جامعة ماريلاند، يد آلية مطبوعة برسومات ثلاثية الأبعاد 3D، حققت الفوز بـ لعبة سوبر ماريو براذرز Super Mario Bros، بالإصدار الذي طورتها شركة نينتيندو الصينية في ثمانينيات القرن الماضي، وقد حقق هذا الإصدار نجاحا كبيرا آنذاك.

 

هكذا يمكنك التخلص من إشعارات واتساب المزعجة دون حذف التطبيق

 

يواصل عدد كبير من الأشخاص استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، وبالرغم من الجدل الكبير المثار حول خصوصية الخدمة، إلا أنه أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن في بعض الأحيان يشعر المرء في إغلاق تطبيق الدردشة العالمي بسبب الإشعارات المستمرة.

 

بعد فضيحة التجسس الأخيرة.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

هاجم مؤسسو تطبيق التراسل المشفر سيجنال Signal، ومنافس واتساب WhatsApp، الحكومة الهندية بالقول إن هجمات التجسس الأخيرة على تطبيقات التراسل، صدفة مثيرة للاهتمام تتزامن مع دعوة الدولة للخضوع لقواعد قانون تكنولوجيا المعلومات الجديدة من أجل "إضعاف التشفير" في منصات الدردشة الخاصة.

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