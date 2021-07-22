رسميا .. أودي تلغي إنتاج طراز A1 العامل بالبنزين

تتجه شركات السيارات العالمية ، لفكرة إلغاء الطرازات الأقل مبيعا تدريجيا، للعديد من الأسباب أهمهم التحول التدريجى في إنتاج السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تفضيل المستهلكين لسيارات الكروس أوفر والـ SUV على حساب الفئات الأخرى.

ولذلك فإن معظم الشركات بالفعل اتخذت هذه القرارات ، وبدأت فى الاعلان عن نهاية مشوار بعض الطرازات الصغيرة والعاملة بالبنيزن ، واجاءت شركة اودى الالمانية لتلحق بنفس الركاب .

وقالت شركة اودى الالمانية ، إن العلمة التجارية اتخذت قرار بوقف انتاج السيارة الصغيرة موديل A1 بعد الجيلها الحالي ، وفقا لتصريحات المدير التنفيذي لأودي ماركوس دويسمان ، والذى اكد إن العلامة سيتوقف موديل A1 بعد الجيل الحالي، مؤكداً أن العلامة قررت عدم تطوير خليفة للسيارة الصغيرة على الأقل بالمحركات التقليدية.

وأضاف دويسمان فى تصريحاته ، ان Q2 ستكون أصغر سيارة في مجال العلامة بعد توقف A1، و غالباً لن نقوم بإنتاج موديل أصغر من Q2 في المستقبل .

وبفضل توجه الاتحاد الأوروبي بشكل عام ، للالغاء التدريجى للسيارات العاملة بالبنزين ، واعلان تصريحات رسمية بذلك ، فتتوقع شركة أودي تبسيط مجالها والتركيز على السيارات الكهربائية خلال العقد القادم.

بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للبنزين والديزل في أوروبا أولاً ثم في باقي الأسواق العالمية لاحقاً للاستفادة من السيارات الكهربائية بتقليل الانبعاثات الضارة فى الهواء والعالم ككل .