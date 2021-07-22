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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدي نام على الرصيف وبكيت بسبب مشهد في موسى.. أبرز تصريحات كريم محمود عبد العزيز في "معكم"

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

حل الفنان كريم محمود عبد العزيز، ضيفت مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، وتحدث عن كواليس احدث اعماله مسلسل موسى، وذكرياته مع والده، وهذه ابرز تصريحاته بالبرنامج.


١- كنت انطوي بنفسي في الاوقات بعد انجاز يوم عمل في فيلم موسى، واخي وزوجتي لاحظوا هذا الأمر ، وحسيت بأني غير سليم نفسيا بسبب هذا العمل.

٢- كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لاني لم أمثل الشخصيات التي أحبها، ومعظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه.

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٣- تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.

٤- شوفت أبويا بيصحيني من النوم، وبيقول لي قوم خد دش ويلا روح التصوير بتاعك فايق وفرش يلا، بصيت ملقتهوس موجود واختفي، ووقتها أدركت انني صاحي و مش نايم، وبعد فترة كلمني المخرج بيتر عن دور لي في فيلم موسى، ولما مثلت الدور لقيت مشهد يشبه هذا الأمر الذي رأيته مع والدي، فبكيت.

٥- والدي محمود عبد العزيز اترفض في التمثيل في بداية حياته، وسافر النمسا وباع جرائد، وشقي وتعب وماكنش لاقي بيت ونام على الرصيف.
 

محمود عبد العزيز منى الشاذلى مسلسل موسى محمود عبدالعزيز كريم محمود عبد العزيز الإعلامية منى الشاذلي برنامج معكم

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