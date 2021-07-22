اليونان: تركيا تسعى لتوسيع احتلال قبرص وإقامة سلطنة عثمانية جديدة

قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، إن تركيا تسعى لتوسيع احتلالها قبرص وإقامة سلطة عثمانية جديدة في المنطقة.

وأضاف ديندياس خلال زيارة إلى نيقوسيا، الأربعاء، إن "”مشروع تركيا إعادة فتح فاروشا، يثبت نية أنقرة توسيع احتلالها قبرص وإقامة سلطة عثمانية جديدة في منطقة شرق البحر المتوسط".

وحذر الوزير اليوناني في تصريحاته التي نقلتها "فرانس برس"، من أنه "لا يمكن أن يكون هناك تحسن في العلاقات بين تركيا واليونان، وبين تركيا والاتحاد الأوروبي ما دامت تركيا تتصرف بشكل غير قانوني بشأن قبرص".

والأربعاء، ناشدت قبرص مجلس الأمن الدولي مساعدتها في مواجهة خطط سلطات الشطر التركي من الجزيرة، لإعادة فتح منتجع مهجور بشكل جزئي، بينما كررت تركيا دعوتها لحل الدولتين في الجزيرة المقسمة على الرغم من انتقادات دولية لموقفها.

وقال وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس: "هذا انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسيكون له أثر سلبي على الجهود الجارية لاستئناف المفاوضات".

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء الخطط التركية بخصوص جزيرة قبرص.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء قضية فاروشا ودعى جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يسبب توترات ويهدد بتقويض لمساعي الدبلوماسية

واتهمت فرنسا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاستفزاز، بعد دعوته لحل قائم على دولتين في قبرص، خلال زيارة أجراها للشطر الشمالي، الذي تحتله تركيا من الجزيرة المتوسطية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن “فرنسا تأسف بشدة لهذه الخطوة الأحادية التي لم يتم التنسيق لها، وتمثل استفزازا”.

وأضافت “أنها تقوض استعادة الثقة الضرورية للاستئناف العاجل للمفاوضات من أجل حل عادل ودائم للقضية القبرصية”.