عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: سنفرض عقوبات إضافية على تركيا .. ونرفض حل الدولتين في قبرص

أردوغان وبايدن
أردوغان وبايدن

قال مسؤول دبلوماسي أمريكي رفيع، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "العربية" إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على تركيا في حال شرائها أسلحة روسية.

 

وأدان المسؤول الأمريكي الإعلان التركي بشأن منطقة فاروشا، وقال:"نحض تركيا على التراجع عن إعلانها بشأن فاروشا".

قبرص تشكو تركيا بـ مجلس الأمن.. وهذا سبب النزاع

تحذير أمريكي لـ تركيا بعد إعلان إعادة فتح فاروشا

وأكد المسؤول الأمريكي رفض الولايات المتحدة لحل الدولتين في قبرص، وان الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بإبقاء العقوبات على تركيا.

وبشأن ليبيا، أشار إلى أن واشنطن تعمل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش على انسحاب متزامن للمرتزقة من ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الثلاثاء، إدانتها للمشروع الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة فتح فاروشا.

وأعلنت السلطات في الجزء الشمالي من قبرص اليوم الثلاثاء عن فتح حي فاروشا الذي سبق أن كان نقطة جذب سياحية، ما أثار غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا الجانب التركي بالتخطيط لسلب أراضي اليونانيين.

وتقع المدينة المذكورة شرقي قبرص، وهجرها سكانها الأصليون القبارصة اليونانيون منذ قرابة نصف قرن، ويريد القبارصة الأتراك الآن إعادة فتحها تحت إدارتهم بدعم من أنقرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن "الولايات المتحدة تعتبر ما يقوم به القبارصة الأتراك في فاروشا بدعم من تركيا استفزازيا وغير مقبول، ولا يتفق مع الالتزامات التي قطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بناءة في محادثات سلام".

ومن جانبها، أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيا، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي أكتوبر 2020، أصدرت سلطات فاماجوستا المدعومة من تركيا قرارا بإعادة افتتاح أحد شوارع فاروشا يؤدي إلى ساحل المدينة، في خطوة أثارت استياء القبارصة اليونانيين.

تركيا قبرص الولايات المتحدة فاروشا أردوغان

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر عن مبادرة حياة كريمة: الرئيس السيسي أسس نهضة مصر الحديثة

أوروبا والصين البداية .. حياة ملايين البشر في خطر

الإفتاء: حياة كريمة تساهم ببناء الإنسان.. ويجوز إخراج الزكاة لها.. فيديو

تبعات الفيضانات الكارثية في ألمانيا.. تخصيص 400 مليون يورو لإعادة الإعمار

الحكومة الروسية تؤكد ضرورة تحقيق "مناعة القطيع" ضد كورونا بنسبة 80% حتى نوفمبر

أمريكا: سنفرض عقوبات إضافية على تركيا .. ونرفض حل الدولتين في قبرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة جديدة مع بريطانيا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

فيديو

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ