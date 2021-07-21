أمريكا: سنفرض عقوبات إضافية على تركيا .. ونرفض حل الدولتين في قبرص

قال مسؤول دبلوماسي أمريكي رفيع، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "العربية" إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على تركيا في حال شرائها أسلحة روسية.

وأدان المسؤول الأمريكي الإعلان التركي بشأن منطقة فاروشا، وقال:"نحض تركيا على التراجع عن إعلانها بشأن فاروشا".

وأكد المسؤول الأمريكي رفض الولايات المتحدة لحل الدولتين في قبرص، وان الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بإبقاء العقوبات على تركيا.

وبشأن ليبيا، أشار إلى أن واشنطن تعمل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش على انسحاب متزامن للمرتزقة من ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الثلاثاء، إدانتها للمشروع الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة فتح فاروشا.

وأعلنت السلطات في الجزء الشمالي من قبرص اليوم الثلاثاء عن فتح حي فاروشا الذي سبق أن كان نقطة جذب سياحية، ما أثار غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا الجانب التركي بالتخطيط لسلب أراضي اليونانيين.

وتقع المدينة المذكورة شرقي قبرص، وهجرها سكانها الأصليون القبارصة اليونانيون منذ قرابة نصف قرن، ويريد القبارصة الأتراك الآن إعادة فتحها تحت إدارتهم بدعم من أنقرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن "الولايات المتحدة تعتبر ما يقوم به القبارصة الأتراك في فاروشا بدعم من تركيا استفزازيا وغير مقبول، ولا يتفق مع الالتزامات التي قطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بناءة في محادثات سلام".

ومن جانبها، أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيا، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي أكتوبر 2020، أصدرت سلطات فاماجوستا المدعومة من تركيا قرارا بإعادة افتتاح أحد شوارع فاروشا يؤدي إلى ساحل المدينة، في خطوة أثارت استياء القبارصة اليونانيين.