أخبار الفن| تطورات حالة دلال عبد العزيز.. تفاصيل حفل عمرو دياب بالساحل.. تامر شلتوت يرد على هجوم مي حلمي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وابرزها، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وشقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة مهمة.

هاني شاكر يكشف عن الأغاني التي يحب سماعها لـ عمرو دياب

حرص المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على ابداء اعجابه بأغاني الفنان عمرو دياب الأخيرة.

تحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

منهم آسر ياسين.. تعرف على النجوم الحاضرين لحفل عمرو دياب في الساحل

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا كبيرا في الساحل الشمالي ثاني أيام عيد الأضحى.

يلا قومي.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة مهمة

شارك وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لها عبر حسابه الشخصي على موفع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ملناش غير سمعتنا.. تامر شلتوت يرد على هجوم مي حلمي

خرج الفنان تامر شلتوت، عن صمته بعد الأقاويل الكثيرة التي أشيعت في الفترة الماضية عن علاقته بالإعلامية مي حلمي وعن خلافهما بعد الصورة التي ظهروا فيها