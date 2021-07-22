مجدي عبد الغني يعزي الصحفي محمد شبانة في وفاة والده

نعى الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق والد الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين .



وغرد مجدي عبد الغني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏انا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء و المواساه في وفاة والد الاستاذ محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ و سكرتير عام نقابة الصحفيين ..نسأل الله له الجنة وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".







أعلن الكاتب الصحفى محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم دفن جثمان شبانة عبدالعزيز بدوي، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس بالمنصورة.

وأوضح محمد يحي أنه سيتم التحرك من أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة في الثامنة صباحًا.

ونعى محمد يحيى على صفحته على الفيسبوك وفاة والد الكاتب الصحفى محمد شبانة .

من جانب اخر يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده.

ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلي أسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.