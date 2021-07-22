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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-7-2021 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الخميس 22 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره إسبانيا فى اففتاح مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، ولقاء الأهلي امام البنك الاهلي بالدوري المصري .

موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة


مصر - أولمبي  × إسبانيا - أولمبي الساعة  9:30 صباحا  بتوقيت القاهرة على beIN Sports المفتوحة المعلق رؤوف خليف.

نيوزيلندا - أولمبي  × كوريا الجنوبية - أولمبي الساعة  10 صباحا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3 

المكسيك - أولمبي  × فرنسا - أولمبي الساعة  10 صباحا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2

ساحل العاج  - أولمبي  × السعودية - أولمبي الساعة  10:30 صباحا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1

الأرجنتين - أولمبي  × إستراليا - أولمبي الساعة  12:30 ظهرا  بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2

الهندوراس - أولمبي  × رومانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا  بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

اليابان - أولمبي  × جنوب أفريقيا- أولمبي الساعة  1 ظهرا   بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

البرازيل - أولمبي  × ألمانيا - أولمبي الساعة  1 ظهرا   بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة


الأهلي ×  البنك الأهلي –  الساعة  7 مساء  بتوقيت القاهرة على on time sports.

 

اليوم الخميس مصر الأولمبي اسبانيا أولمبياد طوكيو 2020 الأهلي امام البنك الاهلي الدوري المصري

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