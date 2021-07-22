الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-7-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 22 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره إسبانيا فى اففتاح مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، ولقاء الأهلي امام البنك الاهلي بالدوري المصري .

موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة



مصر - أولمبي × إسبانيا - أولمبي الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports المفتوحة المعلق رؤوف خليف.

نيوزيلندا - أولمبي × كوريا الجنوبية - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

المكسيك - أولمبي × فرنسا - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2

ساحل العاج - أولمبي × السعودية - أولمبي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1

الأرجنتين - أولمبي × إستراليا - أولمبي الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2

الهندوراس - أولمبي × رومانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

اليابان - أولمبي × جنوب أفريقيا- أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

البرازيل - أولمبي × ألمانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة



الأهلي × البنك الأهلي – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.