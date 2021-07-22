مين بيصحى بدري حكيم يوجه رسالة إلى متابعيه عبر إنستجرام

نشر الفنان حكيم صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما أثار إعجاب متابعيه.

وكتب حكيم على الصور قائلا: "مين بيصحى بدري عشان يرد عليا الصباح صباح العسل والهنا والرزق ويوم جميل عليكم يا رب بحبكم".

يشار إلى أن أغنية حكيم الجديدة "الليلة عيد" التي طرحها قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب حققت نحو 3.6 مليون مشاهدة، وتصدر اسمه تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

“الليلة عيد” أغنية حكيم الجديدة التي كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه لجمهور.