أولمبياد طوكيو.. سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام كوت ديفوار

أعلن سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة كوت ديفوار، في الجولة الافتتاحية، من أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل منتخب السعودية لمواجهة كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الباسط هندي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج - علي الحسن - سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - أيمن يحيى - عبد الله الحمدان.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو، البرازيل وألماتنيا وكوت ديفوار.

مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو اليوم الخميس 22 – 7 – 2021

مصر × إسبانيا - أولمبي الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports المفتوحة المعلق رؤوف خليف.

نيوزيلندا× كوريا الجنوبية - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

المكسيك × فرنسا - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2

ساحل العاج × السعودية - أولمبي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1

الأرجنتين × إستراليا - أولمبي الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2

الهندوراس× رومانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

اليابان × جنوب أفريقيا- أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

البرازيل× ألمانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1