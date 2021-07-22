بالفيديو .. مدرس ينصح طلاب الثانوية برسم “كرسي حمام مقلوب في امتحان الفيزياء

مراجعة طريفة ..

ينتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو لـ مدرس فيزياء لجأ لطريقة ساخرة لـ مراجعة الفيزياء طلاب الثانوية العامة استعدادا لاداء امتحان الفيزياء المقرر بعد غد السبت الموافق 24 يوليو 2021 .

حيث شرح المدرس في هذا الفيديو الساخر طريقة رسم تجربة الحث الذاتي في امتحان الفيزياء بطريقة طريفة قائلا : "هاترسم كرسي حمام مقلوب وترسم f يمين و f شمال ، وتاخد طرف الـ f الشمال وترسم عندها بطاريتين او بطارية واحدة زي ما تحب ، وتاخد طرف الـ f اليمين وترسم عندها مفتاح مفتوح وبعدين توصلهم ببعض وبعدين تاخد خط وتعمل دايرة في النص وترسم زتونتين واوعى تنسى التش البوم الطاخ تريبيئ تش البوم وشد ، وبعدين الناحية التانية ترسم التش البوم الطاخ التش البوم الطاخ وشد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان امتحان الفيزياء سوف يعقد لـ طلاب الثانوية العامة في موعده بدون أي تأجيل بعد غد السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ونفت وزارة التربية والتعليم وجود أي نية لدى الوزارة بتأجيل امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة على خلفية استمرار اجازة عيد الاضحى المبارك ليوم السبت 24 يوليو 2021 بقرار من رئاسة مجلس الوزراء

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه يناشد طلاب الثانوية العامة بعدم القلق الزائد من امتحان الفيزياء ، مؤكدا ان امتحان الفيزياء مثله مثل اي امتحان لن يخرج عن المنهج المدروس و سيراعي كافة مستويات الطلاب وسيخلوا من اي اسئلة تعجيزية مثله مثل باقي امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وبالتالي لا يجب التعامل مع امتحان الفيزياء على انه بعبع.

وناشد المصدر طلاب الثانوية العامة بضرورة الاهتمام بمراجعة الامتحانات التجريبية التي تم عقدها للطلاب قبل الامتحان النهائي ، بالاضافة للاهتمام بمتابعة مراجعات منصة حصص مصر و قناة مدرستنا 2 .

ومن المقرر استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021 مرة اخرى ، ابتداءً من السبت 24 يوليو 2021 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية باقي الامتحانات في المواعيد التالية :

السبت 24 يوليو 2021 : امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

أما عن طلاب الشعبة الادبية فسوف يستأنفوا امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الأحد 25 يوليو 2021 ، وفقا للمواعيد التالية :



الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

ويستأنف طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحانات الثانوية العامة وفقا للمواعيد التالية :



الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.



الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

كما يستأنف طلاب الثانوية العامة الدارسين بـ مدارس المتفوقين امتحانات الثانوية العامة وفقا للمواعيد التالية :



الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.