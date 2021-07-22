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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطريقة صادمة وغريبة.. مدرس يتزوج من طالبة تصغره بـ 26 عامًا

مدرس يتزوج من طالبة
مدرس يتزوج من طالبة تصغره بـ 26 عامًا

بطريقة غريبة تزوج مدرس اسكتلندي من طالبة تصغره بـ 26 عامًا بعدما أخدها إلى منزل صديق له للعمل كجليسة أطفال لكنها أصبحت زوجته الآن.

 

وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، استخدم جافين دنسمير، 49 عامًا، مع ميجان ريد ، 23 عامًا، أسبابًا غير لائقة لجعلها تحبه.

 

وكشف التحقيقات، أن «دنسمير» تعرف على زوجته الصغيرة أثناء قيامه بالتدريس في أكاديمية بأيرشاير جنوب غرب اسكتلندا.

ميجان ريد

حانة وفتيات 

ورأى شهود عيان الرجل الأربعيني وهو يزور حانة مع الفتاة التي أصبحت أم لطفلين منه الآن قبل ارتباطه بها، وكذلك مع فتيات آخريات يصغرونه بكثير بين مارس وأغسطس في عام 2015.

 

وستفحص المدرسة سلوك المتعلق بميجان لتحديد ما إذا كان لائقًا للبقاء في المهنة وفقًا لما كشفته التحقيقات مؤخرًا. 

جافين دنسمير

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الزوجان

حرائق حديقة 

وعلى جانب آخر، تداول تداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور للحيوانات في حديقة حيوان اسكتلندية بعد إندلاع حريق شديد في الحديقة .

 

وحسب ما ورد في صحيفة «ميرور»البريطانية، فإن حريق نشب في حديقة حيوان اسكتلندا و لكن لم يتسبب في ضرر للحيوانات بالداخل بسبب سرعة سيارات الإطفاء .

 

وأصدرت الحديقة إنذارات لشرطة و مطافئ و إسعاف المدينة الواقعة بها حديقة الحيوان في  اسكتلندا عقب نشوب حريق في المكان و الذي نتج عنه تلف بعض الأشجار و لكن لم تصل النيران للحيوانات و تمكنت قوات الإسعاف إنقاذ الحييوانات الصغيرة .

 

وأوضحت تقارير الشرطة أن الحريق ليس متعمدا، و ذلك بعد فحص دقيق لمكان الحادث الذي لم يعثر خلاله رجال الشرطةعلى أي شئ يفيد تعمد اششعال النيران في ذلك المكان .

 

و تلك المرة الثانية التي تتعرض لها الحديقة في اسكتلندا للحرائق مما أثار الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي  . 

 

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