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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جرعة من الإثارة والترفيه.. تعرف علي أبرز الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية

ٍسكارليت جوهانسون
ٍسكارليت جوهانسون في فيلم black widow

يعرض في السينمات المصرية، عددا كبير من الأفلام الأجنبية التي غزت السوق المحلي والعالمي على مدار الأسابيع الماضية بعد تأجيل لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا. 

 

ونستعرض فيما يلي، أشهر الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية التي حققت إيرادات عالية منذ طرحها ويمكنكم مشاهدتها في إجازة عيد الأضحي. 

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

انطلق  فيلم Snake Eyes: G.I. Joe Origins في دور العرض المصرية وقاعات IMAX، الأربعاء الماضي، وهو بمثابة الجزء الثالث من سلسلة أفلام G.I.Joe للعمليات الخاصة.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، ويتناول قصة المحارب سنيك آيز وبداياته، وكيف أصبح جزءً من عشيرة أراشيكاجي ثم التدريبات التي تلقاها ليصبح محاربًا صاحب قدرات خاصة.

Space Jam: A New Legacy

يعرض منذ منتصف الشهر الجاري في دور العرض المصرية، فيلم Space Jam: A New Legacy الذي يقوم ببطولته نجم كرة السلة والأيقونة العالمية لوبرون جيمس.

 

الفيلم يعرض بنسخة أجنبية، وأخرى مدبلجة، وتدور أحداثه حول وقوع جيمس وطفله الصغير دوم في فخ فضاء رقمي من صنع ذكاء اصطناعي شرير. ويتعين على جيمس الرجوع بطفله إلى المنزل بأمان بمساعدة باجز باني ولولا باني، وفريق شخصيات لوني تونز بالكامل.

 

الفيلم يصلح للأطفال والعائلة لأنه عبارة عن رحلة تحولية خيالية مفعمة بالإثارة والفكاهة، حيث تسلط الضوء على أهمية العائلة وقوة الإيمان بالذات.

Black Widow

مازال فيلم سكارليت جوهانسون الجديد Black Widow حاضرا في دورالعرض المصرية والعالمية، ويحقق أرقام إيرادات عالية، وهو أحدث إصدارات شركة مارفل الشهيرة. 

 

وتدور أحداث فيلم Black Widow، حول قصة حياة ونشأة واحدة من فريق الأفينجرز وهي ناتاشا رومانوف، التي يتضح أنها كانت نتاج مشروع روسي لإنتاج فريق من المجندات المخدوعات، تحت إشراف قائد مستغل. 

 

تستطع الأرملة السوداء لم شمل أسرتها المزيفة، وتتحد مع شقيقتها للتخلص من الشخص الذي سرق طفولتهما وحرمهما من أسرهما الحقيقية. 

Luca

يعرض أيضا فيلم Luca الذي جذب العديد من المشاهدات على مواقع الانترنت والمنصات الإلكترونية، ولاقى إعجاب جماهيري غير قليل. 

 

تدور أحداث فيلم Luca حول طفل صغير اسمه لوكا يعيش مغامرة صيفية ممتعة برفقة صديقه المقرب، على ضفاف الريفيرا الإيطالية، لكن تواجهه بعد المشكلات التي يتمكن من التغلب عليها. 

Escape Room: Tournament of Champions

طرح خلال الأسبوع الجاري عدد من الأفلام الأجنبية من بينها فيلم الرعب والغموضEscape Room: Tournament of Champions.

 

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم بغير قصد محبوسين في سلسلة لا متناهية من غرف الهروب، ويحاولون البقاء على قيد الحياة والخروج من هذا المأزق. 

The Boss Baby: Family Business

يمكن للأطفال أيضا مشاهدة الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الشهير The Boss Baby: Family Business، الذي يعرض في السينمات المصرية منذ نهاية يونيو الماضي. 

 

تدور أحداث فيلم The Boss Baby: Family Business، مغامرة لمدة 48 ساعة يشارك فيها الطفلين تمبلتون برفقة عضو جديد ينضم إلى العائلة. 

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