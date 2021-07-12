Black Widow يحقق 60 مليون دولار بعد عرضه على منصة ديزني بلس

أعلنت شركة ديزني تحقيق فيلم سكارليت جوهانسون الجديد Black Widow حوالي 60 مليون دولار عبر عرضه على منصة ديزني بلس، إلى جانب 80 مليون دولار أخرى في شباك التذاكر.

إيرادات Black Widow التي حققها بعد طرحه للعرض على منصة ديزني بلس جاء خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهو أول فيلم تطرحه شركة مارفل منذ جائحة كورونا.

وشرحت شركة ديزني في بيان رسمي، إيرادات Black Widow التي وصلت إلى حوالي 215 مليون دولار، 80 مليون دولار منها في شباك التذاكر الأمريكي، و 78 دولار في شباك التذاكر العالمي، وأكثر من 60 مليون دولار من مبيعات منصة ديزني بلس.

تفاصيل فيلم Black Widow

تلعب سكارليت جوهانسون في فيلم Black Widow أو الأرملة السوداء، دورها المفضل الذي شاركت به في سلسلة أفلام الأفينجرز، لكن هذه المرة الأولى التي تقدم لها فيلما خاصا.

ويكشف فيلم Black Widow سر البطلة الخارقة ناتاشا رومانوف، التي قدمتها سكارليت جوهانسون وقصة تجنيدها لتكون جاسوسة روسية، وتحويلها من إنسانة عادية لسوبر هيرو من نوع خاص.

وحددت شركة مارفل موعد طرح فيلم Black Widow الذي تأجل كثيرا بسبب جائحة كورونا، وتم طرحه في السينمات 7 يوليو الجاري، ويشارك في بطولته فلورنس بوغ، ريتشل وايز، ديفيد هاربر، وهو من إخراج الأسترالية كيت شورتلاند.

وكتبت عدد من مواقع الفن العالمية مراجعات نقدية إيجابية بحق فيلم Black Widow، قبل أيام من طرحه في دور العرض داخل وخارج أمريكا.

ووصف النقاد فيلم Black Widow بأنه الأكثر تشويقا خلال الفترة الماضية، وبداية أحداثه مثيرة للغاية التي تدور في ولاية أوهايو عام 1995، بلقاء بين ناتاشا وأختها الصغرى اللتان سافرتا في رحلة مع الأسرة وهناك تم اختطافهما.

واتضح أن والدي ناتاشا هما جاسوسين روسيين مختبئان، ويتم تسليم الفتاتان إلى العقل المدبر للعملية الذي سيحول الطفلة التي تبلغ من العمر 13 عاما إلى جاسوسة مدربة وهي الأرملة السوداء أو Black Widow.

يكشف الفيلم المزيد من التفاصيل حول حياة ناتاشا رومانوف مهاراتها وهويتها الحقيقية، التي لم تتسع أفلام الأفينجرز لإيضاحها، وتظهر شقيقتها التي تلعب دورها فلورنس بوغ وهي نفسها قاتلة مدربة جيدا.