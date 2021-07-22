الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته مساء اليوم على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن.

ويتجمع الفريق الأول لكرة القدم فى السادسة مساء على أن يبدأ الفريق التدريبات السابعة مساء، بعد انتهاء الإجازة التى منحها للاعبين وهى 48 ساعة فقط أول وثانى أيام العيد.



وخاض فريق الاتحاد السكندري ثلاث مباريات ودية قبل إجازة العيد وحقق الفريق الفوز فيهم جميعا أمام مركز شباب كفر الدوار وفاز بثلاثية نظيفة، كما فاز على مركز شباب سموحة بثلاثية .



ويستعد الاتحاد لعودة مباربات الدورى فى مواجهة صعبة أمام الزمالك والمقرر لها أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية السابعة مساء.