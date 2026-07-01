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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصادر: محمد شكري يطلب الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، أبلغ مسؤولي قطاع الكرة برغبته في الرحيل خلال الفترة المقبلة، في ظل معاناته من قلة فرص المشاركة مع الفريق.

وأوضحت المصادر أن اللاعب يرى أن ابتعاده المستمر عن التشكيل الأساسي أثر بشكل واضح على مستواه الفني، كما قلّص فرصه في الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة المشاركة بانتظام واستعادة مستواه.

وأضافت أن إدارة الكرة بالأهلي تدرس حاليًا مستقبل اللاعب، إذ تبحث أكثر من خيار، سواء بالموافقة على رحيله بشكل نهائي أو السماح له بالخروج على سبيل الإعارة، بما يضمن حصوله على دقائق لعب كافية.

وأشارت المصادر إلى أن شكري يدرك أن المنافسة على مركز الظهير الأيسر ستزداد صعوبة في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري، إلى جانب تجديد عقد أحمد كوكا، الذي يجيد أيضًا شغل هذا المركز.

وكانت الإصابات قد أثرت على مشوار محمد شكري منذ عودته إلى الأهلي قادمًا من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ قضى فترات طويلة بين التأهيل الطبي ودكة البدلاء، قبل أن تتعزز المنافسة على مركزه بالتعاقد مع يوسف بلعمري في يناير الماضي

النادي الأهلي الأهلي محمد شكري يوسف بلعمري أحمد كوكا

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