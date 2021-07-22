نجوم الفن يساندون دنيا عبد العزيز بعد وفاة خالتها

حرص عدد من النجوم على مواساة ومساندة الفنانة دنيا عبد العزيز بعد إعلانها عن وفاة خالتها.

كتبت الفنانة آيتن عامر “لا اله الا الله البقاء لله حبيبتى” وكتبت إيمان العاصي: “لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويصبر قلبك و يجعل مثواها الجنه”، وعلق حمادة هلال قائلاً: “ البقاء لله الله يرحمها ويصبر قلبكم”، وكتبت نسرين طافش: "البقاء لله و ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي ".

دنيا عبد العزيز، نشرت صورة لخالتها عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “ورحلت جميلة الجميلات ، خالتي في ذمة الله ، انا لله وانا اليه راجعون ، اختك راحتلك يا أمي”.

روجت الفنانة دنيا عبد العزيز، لمسلسلها الجديد “الحرير المخملى”، ونشرت صورة لها من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت دنيا عبد العزيز، باستايل مميز يجسد شخصيتها في المسلسل وعلقت "الحرير المخملي قريبا".



وتنتظر دنيا عبد العزيز عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.