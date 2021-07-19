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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللهم اشفيها| دنيا سمير غانم تدعو لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية، ونشرت صورة لها عبر خاصية إستوري بموقع إنستجرام .

 

وكتبت دنيا سمير غانم على الصورة: “اللهم اشفيها واعف عنها يا رب ”.

 

وكان الفنان أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.
 

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"
 

تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز 
كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

 

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

 

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:" أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب".

 

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

انستجرام دنيا سمير غانم أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز

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