تعرف على شروط القبول بالبرنامج المكثف بـ تمريض حلوان

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن استمرار تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف بالكلية للعام الجامعي الجديد، ذلك للطلبة الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن تكون شهادة الثانوية العامة علمي ( علمي علوم أو علمي رياضة ) .
شروط القبول في البرنامج هى:
- ان يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة(اناثا و ذكورا) وحاصل على البكالوريوس أو الليسانس .
- ان يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 60 % .
- ان تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي .
- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية .
- ان يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج .
ويهدف البرنامج الي تلبية حاجة المجتمع الي ممرضين مؤهلين يساهموا في حل مشكلة نقص الأعداد التمريضية، وتقديم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتقديم حلول لمشكلة البطالة من خلال خلق مسارات مهنية تعتمد على العلوم المختلفة، مساعدة خريجي الأنظمة التعليمية الأخرى على الحصول على درجة علمية في التمريض وتغيير مسارهم المهني، توثيق الصلات بين العلوم المختلفة وعلم التمريض مما بساعد في خلق علوم بينية تحقق التنمية في المجتمع، تطوير مهنة التمريض من خلال إعداد كوادر ذو خلفيات علمية مختلف.
جدير بالذكر أنه قد حصلت الطالبة مايا مجدي حلمي بكلية الطب الفرقة الرابعة جامعة حلوان على المركز الأول في اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي عقد بجامعة الفيوم .
وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الطالبة مايا لفوزها المستحق وعن جدارة في المسابقة التي تنافس فيها كافة طلاب الجامعات بروح رياضية وبقوة واستطاعت ابنه الجامعة الفوز بالمركز الأول لتميزها، وأشار سيادته أن جامعة حلوان تزخر يالطلاب المتميزين من أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فى الوقت الذي تسعي فيه الجامعة لتنفيذ ودعم الأنشطة الطلابية المتنوعة ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم.