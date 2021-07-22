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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط القبول بالبرنامج المكثف بـ تمريض حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التمريض  جامعة حلوان عن استمرار تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف بالكلية للعام الجامعي الجديد، ذلك للطلبة الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن تكون شهادة الثانوية العامة علمي ( علمي علوم أو علمي رياضة ) .

شروط القبول في البرنامج هى:
- ان يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة(اناثا و ذكورا) وحاصل على البكالوريوس أو الليسانس .
- ان يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 60 % .

- ان تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي .               
- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية .

- ان يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج .

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جامعة حلوان : ترتيبات لاستقبال اختبارات القبول بالجامعات الأهلية لطلاب المناطق التالية


ويهدف البرنامج الي تلبية حاجة المجتمع الي ممرضين مؤهلين يساهموا في حل مشكلة نقص الأعداد التمريضية، وتقديم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتقديم حلول لمشكلة البطالة من خلال خلق مسارات مهنية تعتمد على العلوم المختلفة، مساعدة خريجي الأنظمة التعليمية الأخرى على الحصول على درجة علمية في التمريض وتغيير مسارهم المهني، توثيق الصلات بين العلوم المختلفة وعلم التمريض مما بساعد في خلق علوم بينية تحقق التنمية في المجتمع، تطوير مهنة التمريض من خلال إعداد كوادر ذو خلفيات علمية مختلف.

 

جدير بالذكر أنه قد حصلت الطالبة مايا مجدي حلمي بكلية الطب الفرقة الرابعة جامعة حلوان على المركز الأول في اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي عقد بجامعة الفيوم .

وهنأ  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الطالبة مايا لفوزها المستحق وعن جدارة في المسابقة التي تنافس فيها كافة طلاب الجامعات بروح رياضية وبقوة واستطاعت ابنه الجامعة الفوز بالمركز الأول لتميزها، وأشار سيادته أن جامعة حلوان تزخر يالطلاب المتميزين من أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فى الوقت الذي تسعي فيه الجامعة لتنفيذ ودعم الأنشطة الطلابية المتنوعة ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم.

جامعة حلوان الثانوية العامة الجامعات التمريض الدكتور ماجد نجم

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