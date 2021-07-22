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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب

يائير لابيد
يائير لابيد

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب في المنظمة.

وقال لابيد عبر حسابه على موقع “تويتر”: "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية، هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة العمل الدؤوب من قبل وزارة الخارجية وقسمها الأفريقي والسفارات الإسرائيلية في القارة. وهذا يصحح الشذوذ الموجود منذ ما يقرب من عقدين ويشكل جزءًا مهمًا من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل. وسيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة".

وأوضح لابيد “أن إسرائيل تتمتع بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك التجارة والمساعدات”.

واشار إلى أن إسرائيل جددت في السنوات الأخيرة، علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى "اتفاقات إبراهيم"، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل في إثيوبيا، أدماسو العلالي، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي.

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