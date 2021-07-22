الجزائري فتحي نورين ينسحب من أولمبياد طوكيو بسبب لاعب الكيان الصهيوني

أعلن الجزائري فتحي نورين لاعب الجودو عدم خوض منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب مواجهة لاعب الكيان الصهيوني .

وصرح الجزائري فتحي نورين عقب القرعة التي أوقعته في مواجهة أمام لاعب الكيان الصهيوني : المباراة الاولي في المتناول أمام السودان ولكن المباراة التالية ستكون امام لاعب الاحتلال .

وأختتم فتحي نورين بطل افريقيا في لعبة الجودو : موقفي ثابت ولا رجعة فيه وربنا يعوض خير عن طوكيو 2020

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تاريخ انسحابات الجزائري فتحي نورين أمام الكيان الصهيوني :



وليست هذه المرة الاولي التي ينسحب فيها بطل افريقيا في لعبة الجودو من منافسات بطولة دولية وعالمية حيث تكرر ذلك ولنفس السبب ثلاث مرات .

المرة الاولي عام 2014 في كرواتيا خلال بطولة الجائزة الكبرى في العالم

المرة الثانية كانت في طوكيو التي استضافت بطولة العالم وحينها تأهل الي دور نصف النهائي وأوقعته القرعة مع لاعب أوروبي وأوقعت الإسرائيلي مع لاعب اخر .

وصرح فتحي نورين في تلك المرة انه ادعي الإصابة وخسر امام اللاعب الأوروبي حتي لا يواجه الإسرائيلي في نهائي البطولة .

المرة الثالثة كانت في الامارات خلال تأهيل الألعاب الأولمبية عام 2019 ورفض خوض البطولة من البداية بسبب تواجد لاعب الكيان الصهيوني .