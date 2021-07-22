بإطلالة رومانسية.. كريستيانو رونالدو يقضي الإجازة بصحبة جورجينا.. شاهد

حرصت جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة له من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت جورجينا صور،رفقة صديقها رونالد واطفالهما، علي متن يخت اثناء قضاء العطلة الصيفية، وعلقت "الكون دائما يستمتع".



أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبة، في إبرام صفقة تبادلية، مع نادي يوفنتوس الإيطالي؛ من أجل الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف موسم 2022.



وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن مانشستر سيتي يرغب في ضم رونالدو لتعزيز هجوم السيتي خاصة بعد رحيل سيرجيو أجويرو، وفي المقابل يرغب يوفنتوس في التعاقد مع جيسوس من السيتي لتعزيز خط هجومه.



وأضاف الموقع أن "الدون" يمتلك سجلاً حافلاً مع نادي السيدة العجوز، بعدما نجح في تسجيل 101 هدف، وصنع 22 تمريرة حاسمة منذ انتقاله إلى إيطاليا.