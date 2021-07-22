هذه مجرد بداية.. بايدن يفرض عقوبات على كوبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا تستهدف المسؤولين عن قمع المحتجين وأنها ليست سوى الخطوة الأولي في الرد الأمريكي.



وقال بايدن في بيان "هذه مجرد البداية، الولايات المتحدة تدين الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الصورية في كوبا وستواصل معاقبة المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".

وتعتزم إدارة بايدن إعلان عقوبات أمريكية اليوم الخميس، ضد العديد من المسؤولين الكوبيين بسبب دورهم في حملة قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.



ووفقا لرويترز، أن العقوبات من المتوقع أن تُفرض على مسؤولي قوات الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد نشطاء شاركوا في أكبر احتجاجات من نوعها منذ عقود في كوبا.



وستكون أول خطوات ملموسة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن لممارسة الضغط على الحكومة الكوبية في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن دعوات من المشرعين الأمريكيين والمجتمع الكوبي الأمريكي لإظهار دعم أكبر للمتظاهرين.



تشير السرعة التي وضعت بها الإدارة عقوبات جديدة إلى مزيد من الإشارات إلى أن بايدن من غير المرجح أن يخفف من نهج الولايات المتحدة تجاه كوبا.