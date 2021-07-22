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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في تصعيد جديد.. واشنطن تتهم 9 مواطنين بالعمالة لـ الصين بأمريكا

أمريكا والصين
أمريكا والصين

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، 9 أشخاص بالعمل كعملاء لـ الصين في الولايات المتحدة.

 

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وجاء في لائحة اتهام قدمتها هيئة محلفين فيدرالية بنيويورك أن المعنيين التسعة "متهمون بالعمل والتآمر للعمل كعملاء غير قانونيين لجمهورية الصين الشعبية في الولايات المتحدة... والمشاركة والتآمر للانخراط في مطاردات الدولية"، فضلا عن "عرقلة سير العدالة والتآمر لعرقلة سير العدالة".

 

وأفاد بيان لوزارة العدل الأمريكية أن "المُدعى عليهم تصرفوا بتوجيهات من المسؤولين الحكوميين الصينيين وتحت سيطرتهم"، و "قاموا بأعمال مراقبة وانخرطوا في حملة لمضايقة ومطاردة وإكراه بعض سكان الولايات المتحدة على العودة إلى الصين".

أمريكا واشنطن الصين الولايات المتحدة وزارة العدل الامريكية عملاء للصين

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