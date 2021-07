أخبار التعليم | وزير التعليم يوجه 3 تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل استئناف الامتحانات.. وإغلاق باب التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية غدا

7/23/2021 8:01:00 AM

نشر موقع صدى البلد العديد من الاخبار التعليمية الهامة

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجز لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال ساعات الليل:

تعليم الكبار بعين شمس يطلق أقوى برامج إعداد أخصائي صعوبات التعلم في مصر ..الأحد

أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عن انطلاق أقوى برامج إعداد أخصائي صعوبات التعلم في مصر والوطن العربي، على يد كوكبة من خبراء الطب السلوكي والتربية الخاصة في مصر والوطن العربي

وزير التعليم يوجه 3 تنبيهات هامة لطلاب الثانوية العامة قبل استئناف الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه يناشد طلاب الثانوية العامة بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2021 منعا للاصابة بفيروس كورونا.

التعليم : اوراق اسئلة واجابات امتحانات الثانوية العامة مؤمنة طوال اجازة العيد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة و "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم وصولها إلى لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة وحتى الانتهاء من تصحيح الاجابات بالكامل.

غدا آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غدا السبت الموافق 24 يوليو 2021 ، ستكون اخر فرصة لـ التقديم لـ المعلمين والإداريين للالتحاق بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حوافز مادية مميزة للفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيحصلوا على حوافز مادية عديدة و مميزة مرتبطة بالاداء.

خلال الاجازة الصيفية … اداب القاهرة تنظم دورات تدريبية للطلاب

أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .

إعلان ورش عمل البحث العلمي للباحثين خلال أغسطس

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية ورد ما يفيد الاعلان عن ورشة العمل Smart Agriculture for Developing Nations: Broader Perspectives and Special Challenges for Island States التى ينظمها المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا – موريشيوس فى الفترة من 11حتى 12 أغسطس 2021 عن بعد.