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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

البيت الفني للفنون الشعبية يواصل تقديم عروضه بنجاح في العيد

صدى البلد

يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم عروضه الثقافية والفنية المختلفة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ورغم ارتفاع حرارة الجو، توافدات أعداد كبيرة من الجمهور لمشاهدة عروض البيت، كما تفقد المخرج عادل عبده وقام بالمرور على العروض للمتابعة والاطمئنان على سير العمل وعلى كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لموجهة فيروس كورونا يرافقه عدد من القيادات .

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وشهد الجمهور ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على خشبة مسرح البالون وبعد رفع الستار فى تمام الساعة التاسعة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيد درويش" الذي يعرض يوميا ويتحدث عن أهم المحطات الفنية في حياة فنان الشعب سيد درويش في إطار درامي غنائي استعراضي.

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بطولة الفنانين  محمد عادل ، لقاء سويدان ،سيد جبر ، رشا سامي، محمد عنتر ، سعيد البارودي ،يوسف عبيد ،شريف عبد الوهاب ،ماهر عبيد ،هاله الصباح ،ونخبة كبيرة من الفنانين  ديكور م/ محمد عبد العزيز ،ملابس م/نجلاء الفقي ، توزيع موسيقي حمادة الحسيني ، استعراضات وفيق كمال ،إضاءة م/ابو بكر الشريف ،مادة فليميه ضياء داوود ، مخرج منفذ وليد سعد ،طارق دياب ، مساعدو الاخراح إيناس الشريف ، تامر عثمان ، سعاد الجوكر ،محمود فراج ، حجازي الخضري ،احمد صفوت ، احمد عماد ،العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان ماهر عبيد  التأليف السيد إبراهيم الإخراج أشرف عزب.

كما يقدم السيرك القومي يوميا بقيادة الفنان وليد طه لجمهوره أقوى برنامج به الكثير من الفقرات الممتعة بقيادة الفنان محمد النوبي مدير شعبة الجيزة البداية :مع استعراض السلك ، سلم هوائي ، بسكليت ، بلنسات ، تشكيلات ، الساحر ، كوره ، توازن ، موتوسيكلات ، وفقرات آخرة عديدة وتختتم نجوم السيرك القومي برنامجها بفقرة الأسود والنمور لمدربة الأسود والنمور العالمية الفنان لوبا محمد الحلو .

كما يستمر العرض المسرحي "التغريبة بنت الزناتى " ويلتقي مع جمهوره على مسرح قاعة صلاح جاهين فى تمام الساعة السابعة ونصف وهومن إنتاج البيت 
بطولة فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد شومان، أحمد عصمت، سارة مصطفى، أحمد يحيي، ميدو آدم، عبد الباري سعد، محمد علاء، هدي عبد العزيز، هاني عبد الهادي، أحمد مهدي ،نادين العمروسي.

البيت الفنى البيت الفني للفنون الشعبية البيت الفني للمسرح

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