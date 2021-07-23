بجمبسوت لامع.. شاهد أحدث ظهور لـ بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها إحدى الحفلات بـ الساحل الشمالي.

إطلالة بوسي في حفل الساحل الشمالي

تألقت بوسي في الحفل بإطلالة مميزة و أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع و الشراشيب المنسدلة.

قد حمل جمبسوت بوسي في حفلها الأخير توقيع مصمم الأزياء يوسف الجاسمي، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على تسريحة ذيل الحصان من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.



تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.