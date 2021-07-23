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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. طقس حار نهارا ورطب مع بعض السحب أحيانا

البحرين
البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين إن الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون حاراً خلال النهار ورطباً مع بعض السحب أحياناً.

كما توقعت الأرصاد البحرينية وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام أن الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة احياناً خلال النهار ثم تتحول إلى خفيفة ومتقلبة الاتجاه في وقت لاحق هذه الليلة.

كما يرتفع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، فيما تكون درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.

وكان قد أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بمملكة البحرين، عن عودة الجماهير الي الفعاليات الرياضية، لافتا إلي إنه ووفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية فتم الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وذلك بداية من اليوم الجمعة.

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البحرين.. رئيس مجلس الشورى يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

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البحرين.. الانتقال للمستوى الأخضر للتصدي لفيروس كورونا بدء من غد

وأوضح الفريق البحريني، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازياً أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما تم الإعلان عنه مسبقاً بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "الآلية" لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع.

البحرين إدارة الارصاد الجوية الأرصاد البحرينية درجة الحرارة الطقس

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