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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماعه معها.. ملك الأردن يوجه رسالة لـ رئيس مجلس النواب الأمريكي

الملك الأردني عبدالله
الملك الأردني عبدالله الثاني

علق الملك الأردني عبدالله الثاني على اللقاء الذي جمعه الخميس برئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي وقيادات مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية.

وقال الملك في تغريدة، "يسعدني دائما الاجتماع مع صديقتي العزيزة رئيسة مجلس النواب الامريكي بيلوسي وأصدقائي في مجلس النواب".

وأضاف، "ممتنون لشراكتنا وصداقتنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل معًا من أجل دولنا والمنطقة".

قمة البيت الأبيض

وكان ملك الأردن عبدالله الثاني قد بدأ زيارة إلى واشنطن استلها بلقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن  يوم الاثنين،في البيت الأبيض بواشنطن، أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

ماذا دار بين ملك الأردن ونائبة بايدن في أول لقاء بينهما؟

بايدن يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض .. الاثنين

كما تناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في القدس، حيث أكد الملك عبد الله ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف.

ويلعب الملك عبد الله دورا فريدا في الشرق الأوسط ويعتبره المسؤولون الأمريكيون زعيما معتدلا وعمليا يستطيع أن يلعب دور وساطة.

وهو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في وجود بايدن وسوف يليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي من المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو.

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