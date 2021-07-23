عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن تجديد عقد ميسي

ليونيل ميسي وخوان
ليونيل ميسي وخوان لابورتا

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن مجلس إدارة البلوجرانا في مفاوضات متقدمة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، لتجديد عقده.

 

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الهولندي ممفيس ديباي لاعبا في صفوف برشلونة:" ميسي أكد دائما أنه يريد الاستمرار معنا، وهذا أمر غير قابل للشك".

 

وتابع لابورتا:" نحن في مفاوضات متقدمة مع ميسي لتجديد عقده، ونسعى لتحويل حلم استمراره معنا إلى حقيقة، لكي يلعب بجانب لاعبين موهوبين مثل ممفيس ديباي".

 

وأكد خوان لابورتا على التزام نادي برشلونة، بلوائح الليجا، حيث أوضح أنه طالب لاعبي البلوجرانا بتخفيض رواتبهم".

 

يذكر أن عقد ليونيل ميسي انتهي مع نادي برشلونة في 30 يونيو الماضي.

 

ليكيب: ميسي يخسر 100 ألف يورو كل 24 ساعة

 

أكد تقرير صحفي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، يتعرض لخسائر فادحة، بسبب عدم تجديد عقده مع البلوجرانا.

 

وذكرت صحيفة “ ليكيب” الفرنسية، أن ميسي توقف عن تحقيق أرباح تصل إلى 100 ألف يورو كل  24 ساعة، بسبب انتهاء عقده مع نادي برشلونة.

 

ويقضي ليونيل ميسي عقدة صيفية قصيرة “حاليا”، بعد التتويج مع الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا.

 

ورفع  ليونيل ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في مسيرته، بعد تتويج الأرجنتين بلقب النسخة الـ47، على حساب البرازيل.


 

خوان لابورتا لابورتا برشلونة نادي برشلونة ميسي ليونيل ميسي عقد ميسي

ترشيحاتنا

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 .. تعرف على أهم الفقرات

تحذير لـ المصيفين على السواحل.. أمواج البحر المتوسطة عالية لمدة 72 ساعة

خاص.. محامي أشيمبونج يمنح الزمالك فرصة أخيرة لحل أزمة المستحقات "وديا"

سعر الدولار فى البنوك رابع أيام عيد الأضحى 23 -7-2021

وش السعد.. العيد ينعش حركة السياحة بجنوب سيناء.. والفنادق ترفع شعار: غالي الإشغال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعصم من فتنة المسيح الدجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

القانون يلزم ملاك العقارات بإيقاف أعمال الهدم المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ