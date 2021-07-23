لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن تجديد عقد ميسي

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن مجلس إدارة البلوجرانا في مفاوضات متقدمة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، لتجديد عقده.

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الهولندي ممفيس ديباي لاعبا في صفوف برشلونة:" ميسي أكد دائما أنه يريد الاستمرار معنا، وهذا أمر غير قابل للشك".

وتابع لابورتا:" نحن في مفاوضات متقدمة مع ميسي لتجديد عقده، ونسعى لتحويل حلم استمراره معنا إلى حقيقة، لكي يلعب بجانب لاعبين موهوبين مثل ممفيس ديباي".

وأكد خوان لابورتا على التزام نادي برشلونة، بلوائح الليجا، حيث أوضح أنه طالب لاعبي البلوجرانا بتخفيض رواتبهم".

يذكر أن عقد ليونيل ميسي انتهي مع نادي برشلونة في 30 يونيو الماضي.

ليكيب: ميسي يخسر 100 ألف يورو كل 24 ساعة

أكد تقرير صحفي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، يتعرض لخسائر فادحة، بسبب عدم تجديد عقده مع البلوجرانا.

وذكرت صحيفة “ ليكيب” الفرنسية، أن ميسي توقف عن تحقيق أرباح تصل إلى 100 ألف يورو كل 24 ساعة، بسبب انتهاء عقده مع نادي برشلونة.

ويقضي ليونيل ميسي عقدة صيفية قصيرة “حاليا”، بعد التتويج مع الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا.

ورفع ليونيل ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في مسيرته، بعد تتويج الأرجنتين بلقب النسخة الـ47، على حساب البرازيل.



