كل ما تريد معرفته عن طريقة الالتحاق بكلية التربية الرياضية واختبار القدرات

تعد كلية التربية الرياضية هى الغاية والهدف لفئه كبيرة من الطلاب ممن يحبون ويعشقون ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، ولذلك يتسأل الكثيرون عديد الأسئلة حول مواعيد اختبارات القدرات، وما هى شروط القبول بكليات التربية الرياضية ، وأماكن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية ، وتنسيق الكلية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

- موعد اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية

وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مواعيد اختبارات القدرات سوف يبداء يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 ، وانه تيسيراً على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov



- شروط القبول بكلية تربية رياضية

تكون اختبارات القدارات كلية التربية الرياضية عبارة عن :

1/ اختبارات رياضية لقياس القدرات الرياضية الطالب المتقدم الكلية عن طريق لجنة يتم تشكليها من دكاترة الكلية ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار بدني ومهاره ويحصل على 70 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .



2/ اختبارات طبية هو عبارة عن كشف طبى لقياس مدى اللياقة الطبية الطلاب المتقدم والتأكد من عدم وجود إصابة او اعاقة تعوقه عن الالتحاق بالكلية .



3/ اختبار ذكاء ومعلومات عامة وهو عبارة عن مجموعة من الاسئلة للتخصص المتقدم اليه الطالب فى الكلية ويشترط ان يحصل الطالب على 30 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .

الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية:



قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات وهي كالتالي:

1/ الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر.



2/ قياس الطول والوزن القوام + الشخصي (لائق/غير لائق).



3/ الاختبار المهاري يستخدم اختبار واحد فقط دون استخدام أي أجهزة أو أدوات، كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة.

متطلبات لاختبار القدرات بكليات التربية الرياضية



وتشترط كليات التربية الرياضية على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية معينة تكون عبارة عن :

للبنين

فانلة بدون أكمام

بنطلون قصير

شورت

حذاء خفيف

شراب قصير أبيض

مايوه

بالنسبة للبنات

مايوه

بنطلون تدريب

تي شيرت

حذاء خفيف

شراب قصير أبيض



- تنسيق كليات التربية الرياضية 2020

لم يتم الاعلان حتى الان عن تنسيق كلية التربية الرياضية لعام 2021 ولذلك لاستمرار طلاب الثانوية العامة فى خوض إمتحاناتهم ، لذلك نقدم لكم تنسيق تربية رياضية 2020 لمقارنة درجاتهم المتوقعة خلال هذا العام بتنسيق السنوات السابقة: