استجابة لـ«صدى البلد».. «مياه الشرب» تحل أزمة انقطاع المياه بقرى مركز قفط بقنا

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : "لأكثر من 10 أيام.. أهالي قرى مركز قفط بقنا يستغيثون من انقطاع المياه" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أفادت بان تلك المنطقة بحاجة إلى تنفيذ محطة مياه جديدة بطاقة انتاجيه 120 لتر/ث، بمعرفة الجهات التنفيذية المختصة، وذلك لإستيعاب الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية الأفقية والرأسية، نظراً أن دور الشركة التشغيل والصيانة فقط.

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ومن جانبها قامت الشركة بتشكيل لجنه بالتنسيق مع المحافظه للمرور على جميع قرى مركز قفط للوقوف لوضع الحلول السريعه.



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