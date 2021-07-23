أمن الغربية يكشف غموض العثور علي جثة تاجر خردة بجوار مركز شباب

نجحت المباحث الجنائية بالغربية اليوم في كشف غموض واقعة العثور جثة شاب ملقاة خلف مركز شباب قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا والتي تبين انه توفي جراء تناول جرعه مخدرات زائدة نتج إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا ، بالعثور على جثة شاب ملقاة خلف مركز شباب القرية.

كما انتقلت الأجهزة المعنية والبحث الجنائي تحت إشراف الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يُدعى "مصطفى. ح. ا" ، 25 سنة، ومقيم بقرية محلة مرحوم التابعة للمركز، ويعمل في تجارة الخردة.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتوفى مدمن تعاطي المواد المخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، حيث عُثر بجواره على مادة مخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث الجنائية.