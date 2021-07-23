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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بـ مارينا .. الأحد

معرض ديارنا
معرض ديارنا

250 منتجا حرفيا يشاركون في معرض "ديارنا" على ثلاث مراحل على مدار الشهر

وزيرة التضامن الاجتماعي:

نستهدف تقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية

التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بعد غد الأحد الموافق ٢٥ يوليو معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وذلك بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهرز

 

يأتي ذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تفتتح  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الأحد المقبل، حيث يضم المعرض ٢٥٠ عارضا على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارضا.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والأكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصايف والمصطافين والمنتجات الشبابية.

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأضافت  نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية ، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

ومن جانبه، أكد  عادل البيكساوي مستشار الوزيرة للتسويق والمعارض أن الوزارة حريصة على مصالح التعاونيات الإنتاجية، والورش الصغيرة، والوحدات الإنتاجية، والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات غير المالية والخدمات المالية للمساهمة تباعًا في تحريك الاقتصاد المحلي مما سيؤثر تدريجيًا وإيجابًا في تحريك الاقتصادي القومي.

ويستمر المعرض حتى يوم ٢٤ أغسطس المقبل وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر ، ويفتح أبوابه للجمهور  يوميا من 6 مساء حتى 4 فجرا.

وزارة التضامن الاجتماعي مصر بتتكلم حرفي نيفين القباج ديارنا ٢٥٠ عارضا

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